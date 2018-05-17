"Шахтер" продлил контракт с главным тренером
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов объявил о подписании нового контракта с главным тренером Паулу Фонсекой.
"Паулу Фонсека – в "Шахтере", и я очень рад этому. Мы подписали новый контракт на два года. Я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи. Паулу – профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать", – приводит слова Ахметова официальный сайт клуба.
Зарплата португальца в донецком клубе увеличится до четырех миллионов евро в год.
Под руководством 45-летнего Фонсеки "Шахтер" дважды становился чемпионом Украины.
Не пропустите: Стала известна зарплата Фонсеки по новому контракту с "Шахтёром". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|31
|75
|2
|Динамо Киев
|31
|70
|3
|Ворскла
|31
|46
|4
|Заря Луганск
|31
|43
|5
|Мариуполь
|31
|38
|6
|Верес Ровно
|31
|34