"Шахтер" продлил контракт с Исмаили, прописав отступные в размере 100 миллионов евро

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"Шахтер" продлил контракт с Исмаили, прописав отступные в размере 100 миллионов евро

"Шахтер" объявил о продлении контракта с бразильским защитником Исмаили, сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Сумма отступных по новому контракту составила 100 миллионов евро.

28-летний Исмаили выступает за "Шахтер" с 2013 года, провел за клуб 133 матча и забил 12 мячей. Четырехкратный чемпион Украины, четырехкратный обладатель Кубка Украины, четырехкратный обладатель Суперкубка Украины.

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