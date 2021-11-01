"Шахтер" продлил контракт с молодым воспитанником

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Артемом Бондаренко.

Срок контракта между футболистом и клубом не разглашается.

21-летний Бондаренко является выпускником академии "Шахтера". Всего за клуб он провел восемь матчей и не отметился результативными действиями. Сдавался в аренду в "Мариуполь". Сыграл четыре матча за молодежную сборную Украины.

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