"Шахтер" продлил контракт с основным вратарем
"Шахтер" объявил о продлении контракта с вратарем Андреем Пятовым, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение будет действовать до лета 2020 года.
"Очень счастлив, что продлил контракт с "Шахтером". Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с "горняками". Донецкий клуб продолжает ставить перед собой самые амбициозные цели, и очень приятно, что на меня рассчитывают руководители и тренерский штаб. Сбавлять обороты не собираюсь, планирую и дальше поддерживать ту форму, которую набрал. Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в "Шахтере". Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше", - сказал голкипер.
33-летний Пятов выступает за "Шахтер" с 2006 года, провел за клуб 378 матчей. Ранее играл за "Ворсклу". Сыграл 80 матчей за сборную Украины. Семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка Украины, семикратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15