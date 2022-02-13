"Шахтер" продлил контракты с двумя молодыми талантами
Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитниками Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.
Новые соглашения обоих футболистов будет действовать до конца 2026 года.
19-летний Судаков выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 28 матчей, забил пять мячей и отдал один голевой пас.
21-летний Мудрик выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 26 матчей, забил два мяча и отдал девять результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13