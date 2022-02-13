"Шахтер" продлил контракты с двумя молодыми талантами

Теги шахтер донецкмихаил мудрик

"Шахтер" продлил контракты с двумя молодыми талантами

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитниками Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.

Новые соглашения обоих футболистов будет действовать до конца 2026 года.

19-летний Судаков выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 28 матчей, забил пять мячей и отдал один голевой пас.

21-летний Мудрик выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 26 матчей, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

Не пропустите: Коноплянка перешел из "Шахтера" в польский клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кудряшов забил гол в чемпионате Турции. "Антальяспор" крупно победил

Кудряшов забил гол в чемпионате Турции. "Антальяспор" крупно победил

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов