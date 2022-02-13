"Шахтер" продлил контракты с двумя молодыми талантами

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого "Шахтера" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитниками Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.

Новые соглашения обоих футболистов будет действовать до конца 2026 года.

19-летний Судаков выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 28 матчей, забил пять мячей и отдал один голевой пас.

21-летний Мудрик выступает за "Шахтер" с 2018 года. Всего он провел за клуб 26 матчей, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

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