"Шахтер" продолжает добиваться дисквалификации Зинченко

Теги манчестер ситишахтер донецкалександр зинченко

"Шахтер" продолжает добиваться дисквалификации Зинченко
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб намерен добиться дисквалификации украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Никто и не скрывал, что "Шахтер" продолжает добиваться дисквалификации Зинченко. Изначально, когда произошла эта ситуация, мы сказали, что будем обращаться в определённые инстанции. Вопрос рассмотрения достаточно долгий, он растягивается на месяцы. Такие дела быстро не решаются. Сначала проходит заседание, и лишь через два-три месяца принимается решение", - приводит слова Палкина официальный сайт "Шахтера".

В 2014 году Зинченко расторг контракт с донецким "Шахтером", а затем перешел в "Уфу". Представителя донецкого клуба считают, что хавбек незаконно разорвал соглашение и теперь требуют его дисквалификации. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов