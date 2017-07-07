

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб намерен добиться дисквалификации украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Никто и не скрывал, что "Шахтер" продолжает добиваться дисквалификации Зинченко. Изначально, когда произошла эта ситуация, мы сказали, что будем обращаться в определённые инстанции. Вопрос рассмотрения достаточно долгий, он растягивается на месяцы. Такие дела быстро не решаются. Сначала проходит заседание, и лишь через два-три месяца принимается решение", - приводит слова Палкина официальный сайт "Шахтера".

В 2014 году Зинченко расторг контракт с донецким "Шахтером", а затем перешел в "Уфу". Представителя донецкого клуба считают, что хавбек незаконно разорвал соглашение и теперь требуют его дисквалификации. | http://soccernews.ru