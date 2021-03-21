"Шахтер" проиграл аутсайдеру, "Динамо" громит "Рух", а "Заря" и "Десна" дали шанс "Ворскле": все результаты 19-го тура УПЛ

Фото: Твиттер @DynamoKyiv

Завершились все матчи 19-го тура Украинской Премьер Лиги. Главной сенсацией стал матч в Харькове, где "Львов" принимал "Шахтер" и неожиданно победил со счетом 3:2. Осечкой "горняков" воспользовалось "Динамо", дома оказалось сильнее "Руха". "Заря", которая могла сократить отрыв от второго места уступила на выезде "Колосу". Представляем все результаты 19-го тура УПЛ.

Результаты тура:



"Мариуполь" - "Минай" - 0:0

"Десна" - Днепр-1" - 0:2

"Ворскла - "Олимпик" - 3:0

"Ингулец" - "Александрия" - 1:0

"Львов" - "Шахтер" - 3:2

"Динамо" Киев - "Рух" - 3:0

"Колос" - "Заря" - 1:0

Турнирная таблица: "Динамо" (46), "Шахтер" (39), "Заря" (32), "Ворскла" (31), "Десна" (30), "Колос" (29), "Александрия" (26), "Днепр-1" (22), "Ингулец" (19), "Мариуполь" (18), "Олимпик" (17), "Львов" (15), "Минай" (14), "Рух" (13).