"Шахтер" проиграл аутсайдеру, "Динамо" громит "Рух", а "Заря" и "Десна" дали шанс "Ворскле": все результаты 19-го тура УПЛ

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"Шахтер" проиграл аутсайдеру, "Динамо" громит "Рух", а "Заря" и "Десна" дали шанс "Ворскле": все результаты 19-го тура УПЛФото: Твиттер @DynamoKyiv
Завершились все матчи 19-го тура Украинской Премьер Лиги. Главной сенсацией стал матч в Харькове, где "Львов" принимал "Шахтер" и неожиданно победил со счетом 3:2. Осечкой "горняков" воспользовалось "Динамо", дома оказалось сильнее "Руха""Заря", которая могла сократить отрыв от второго места уступила на выезде "Колосу". Представляем все результаты 19-го тура УПЛ.

Результаты тура: 

"Мариуполь" - "Минай" - 0:0
"Десна" - Днепр-1" - 0:2
"Ворскла - "Олимпик" - 3:0
"Ингулец" - "Александрия" - 1:0
"Львов" - "Шахтер" - 3:2
"Динамо" Киев - "Рух" - 3:0
"Колос" - "Заря" - 1:0

Турнирная таблица: "Динамо" (46), "Шахтер" (39), "Заря" (32), "Ворскла" (31), "Десна" (30), "Колос" (29), "Александрия" (26), "Днепр-1" (22), "Ингулец" (19), "Мариуполь" (18), "Олимпик" (17), "Львов" (15), "Минай" (14), "Рух" (13).

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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