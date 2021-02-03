"Шахтер" проиграл словацкому клубу в товарищеском матче
Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче проиграл словацкому "Словану" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Даниэл.
После 13 туров "Шахтер" занимает второе место в чемпионате Украины. В 1/16 финала Лиги Европы донецкий клуб встретится с израильским "Маккаби" (Тель-Авив).
"Шахтер" Украина - "Слован" Словакия - 0:1 (0:0)
Гол: Даниэл, 87 - 0:1
"Шахтер": Трубин — Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко — Майкон — Тете, Дентиньо, Алан Патрик, Марлос — Соломон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13