"Шахтер" проиграл словацкому клубу в товарищеском матче

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"Шахтер" проиграл словацкому клубу в товарищеском матче

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче проиграл словацкому "Словану" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Даниэл.

После 13 туров "Шахтер" занимает второе место в чемпионате Украины. В 1/16 финала Лиги Европы донецкий клуб встретится с израильским "Маккаби" (Тель-Авив).

"Шахтер" Украина - "Слован" Словакия - 0:1 (0:0)
Гол: Даниэл, 87 - 0:1

"Шахтер": Трубин — Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко — Майкон — Тете, Дентиньо, Алан Патрик, Марлос — Соломон.

Не пропустите: "Шахтер" – "Мариуполь" – 2:2 (видеообзор матча). | http://soccernews.ru
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