"Шахтер" проиграл турецкому топ-клубу

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"Шахтер" проиграл турецкому топ-клубу

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче проиграл стамбульскому "Фенербахче" со счетом 0:1.

Единственный гол в середине первого тайма забил Эннер Валенсия.

"Фенербахче" - "Шахтер" - 1:0 (1:0)
Гол: Валенсия, 26 - 1:0

"Шахтер": Пятов (Шевченко 46) — Конопля (Капинус, 46), Бондарь, Матвиенко (Марлон, 46), Ракицкий (Фарина, 52) — Степаненко, Бондаренко — Топалов (Топалов, 46), Соломон, Мудрик — Сигеев (Борячук, 64)

"Фенербахче": Эртугул, Назим, Тиссеран, Шалай, Новак, Густаво, Соса, Арда, Бурак, Валенсия, Бериша.

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