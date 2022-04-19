"Шахтер" проиграл турецкому топ-клубу
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче проиграл стамбульскому "Фенербахче" со счетом 0:1.
Единственный гол в середине первого тайма забил Эннер Валенсия.
"Фенербахче" - "Шахтер" - 1:0 (1:0)
Гол: Валенсия, 26 - 1:0
"Шахтер": Пятов (Шевченко 46) — Конопля (Капинус, 46), Бондарь, Матвиенко (Марлон, 46), Ракицкий (Фарина, 52) — Степаненко, Бондаренко — Топалов (Топалов, 46), Соломон, Мудрик — Сигеев (Борячук, 64)
"Фенербахче": Эртугул, Назим, Тиссеран, Шалай, Новак, Густаво, Соса, Арда, Бурак, Валенсия, Бериша.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24