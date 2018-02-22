"Шахтер" пропустил, но добился волевой победы над "Ромой"

Второе в истории противостояние "Шахтера" и "Ромы" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА начиналось в Харькове, где домашние матчи проводит донецкий клуб. В прошлом "горняки" достаточно неплохо играли против "волков", отпраздновав три победы в четырех играх. Однако нынешний состав римлян намного сильнее того, который проигрывал "Шахтеру" семь лет назад. Поэтому в этой паре букмекеры не спешили выделять фаворита.

Хозяева поля задали игре хороший темп, разогнав первую атаку уже на 3-й минуте. Однако Феррейра не успел на прострел Исмаили, хотя шанс был хорошим. Итальянцы ответили прекрасным розыгрышем углового, и просто чудом не открыли счет. Ошиблись "горняки" при подаче, Джеко пробивал метров с пяти, но Пятов вытащил этот мяч. Готов был добить Перотти, но под мяч бросился Степаненко.

Ярко стартовав, команды тут же сбавили обороты. А в позиционной борьбе куда интереснее смотрелась "Рома". У команды Ди Франческо получались розыгрыши у штрафной соперника и в некоторых эпизодах Пятову пришлось изрядно потрудиться. Как, например, на 21-й минуте, когда партнеры вывели на ударную позицию Джеко, но тот пробил прямо по центру, без проблем для голкипера "Шахтера".

И может более справедливым к исходу первого тайма был бы ничейный исход. Но "Рома" нашла свой момент. Джеко, получив мяч у дуги штрафной от Перотти, неожиданно открыл в себе дар ассистента, отправил мяч правее на ход Ундеру, за которым не уследил Исмаили. Турок выскочил один на один, пробил низом, и от Пятова мяч издевательски медленно заскочил за линию ворот – 0:1.

А завершилась первая половина матча серьезной травмой Кривцова. После борьбы на втором этаже защитник "Шахтера" неудачно приблизился на левую ногу и вынужден был на носилках покинуть поле. Вместо Кривцова Фонсека выпустил Ордеца, абсолютно идентичного по функциям и возможностям игрока. Так что "горняки" ровным счетом ничего не потеряли.

А после перерыва даже приобрели. Наверное, наставник "оранжево-черных" нашел нужные слова в перерыве и хозяева поля завелись. Уже на 52-й минуте счет в матче стал равным. Голевая атака донетчан началась от собственной штрафной. Ракицкий пасом метров на 40-50 разрезал весь центр поля, мяч дошел до Феррейры, который на скорости обыграл Маноласа, а затем катнул снаряд низом мимо вышедшего из ворот Алиссона – 1:1.

Гол лишь добавил уверенности подопечным Паулу Фонсеки и через пять минут Марлос просто обязан был забивать второй мяч. Тайсон отправил Исмаили по бровке, тот прострелил в штрафную, Феррейра хитроумно пропустил мяч и сфера досталась Марлосу. Натурализованный украинец бил наверняка, но мяч угодил в поднятую Алиссоном руку.

Но "Шахтер" не унимался и вот уже Тайсон стреляет из-за штрафной. Бразильский голкипер "Ромы" с большим трудом переводит мяч на угловой. В эти минуты казалось, что второй гол "горняков" неизбежен. И он случился на 71-й минуте. Марлос заработал штрафной в 22-х метрах от ворот, и Фред, долго готовясь к удару, как рукой положил мяч в ближнюю девятку. Сфера по пути ударилась о перекладину и влетела в сетку. Без шансов для Алиссона – 2:1.

Поведя в счете, донетчане сознательно отдали римлянам территорию, сосредоточившись на обороне собственных ворот. Однако у тех игра не шла после перерыва. Похоже, "Рома" забыла выйти на второй тайм. "Шахтер" же прибавил в самой концовке матча и в компенсированное время упустил 200-процентный шанс выиграть с разницей в два мяча. Тайсон прорвался через правый фланг и от лицевой прострелил во вратарскую, а там Коваленко подставил ногу и мяч лег прямо на ногу Феррейре. Аргентинец уже видел снаряд в сетке, но лежащий на линии ворот Коларов успел поднять ногу и именно в нее и угодил мяч. Фантастическое спасение "Ромы" от больших неприятностей.

Впрочем, "Шахтер" выиграл и теперь пусть и с минимальным преимуществом, но все же отправится в Рим в качестве фаворита. Однако в этой паре еще ничего не ясно.

"Шахтер" – "Рома" – 2:1

Голы: Ундер, 41 – 0:1. Феррейра, 52 – 1:1. Фред, 71 – 2:1.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов (Ордец, 45+3), Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард (Коваленко, 90+2), Тайсон, Марлос, Феррейра.

"Рома": Алиссон, Флоренции (Перес, 72), Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Стротман, Наингголан (Дефрель, 83), Ундер (Жерсон, 71), Перотти, Джеко.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Шахтер" – "Рома" – 2:1 (обзор)