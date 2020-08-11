"Шахтер" расстался с бразильским легионером

Бразильский полузащитник Веллингтон Нем покинул донецкий "Шахтер", сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Стороны по обоюдному согласию досрочно расторгли контракт, который действовал до лета 2021 года.

28-летний Веллингтон Нем выступал за "Шахтер" с 2013 года. В составе донецкого клуба он провел 75 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Сан-Паулу" и "Флуминенсе". Также играл за "Фигейренсе". За сборную Бразилии сыграл три матча. Трехкратный чемпион Украины, чемпион Бразилии, двукратный обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.

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