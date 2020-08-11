"Шахтер" расстался с бразильским легионером
Бразильский полузащитник Веллингтон Нем покинул донецкий "Шахтер", сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Стороны по обоюдному согласию досрочно расторгли контракт, который действовал до лета 2021 года.
28-летний Веллингтон Нем выступал за "Шахтер" с 2013 года. В составе донецкого клуба он провел 75 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Сан-Паулу" и "Флуминенсе". Также играл за "Фигейренсе". За сборную Бразилии сыграл три матча. Трехкратный чемпион Украины, чемпион Бразилии, двукратный обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13