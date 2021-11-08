"Шахтер" расстанется с бразильским ветераном команды

Фото: инстаграм Дентиньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо покинет команду, сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в своем твиттере.

"Шахтер" поблагодарил Дентиньо за прошедшие годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт. Сегодня бразилец отыграл свои последние 5 минут за "горняков", - написал Бурбас.

32-летний Дентиньо выступал за "Шахтер" с 2011 года. Всего он провел за клуб 198 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 16 результативных передач. Сдавался в аренду в "Бешикташ". Ранее играл за "Коринтианс".

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