"Шахтер" расстанется с бразильским ветераном команды
Фото: инстаграм Дентиньо/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Шахтера" Дентиньо покинет команду, сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас в своем твиттере.
"Шахтер" поблагодарил Дентиньо за прошедшие годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт. Сегодня бразилец отыграл свои последние 5 минут за "горняков", - написал Бурбас.
32-летний Дентиньо выступал за "Шахтер" с 2011 года. Всего он провел за клуб 198 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 16 результативных передач. Сдавался в аренду в "Бешикташ". Ранее играл за "Коринтианс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13