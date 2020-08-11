"Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы

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"Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы

В матче 1/4 финала Лиги Европы украинский "Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" со счетом 4:1 и завоевал путевку в полуфинал. Победу донецкому клубу принесли голы Мораеса, Тайсона, Алана Патрика и Додо. У швейцарцев отличился Рики ван Волфсвинкел.

В полуфинале "Шахтер" сыграет с "Интером". Поединок состоится 17 августа.

"Шахтер" Украина – "Базель" Швейцария - 4:1 (2:0)
Голы: Мораес, 2 - 1:0, Тайсон, 22 - 2:0, Алан Патрик, 75 (с пенальти) - 3:0, Додо, 88 - 4:0, ван Волфсвинкел, 90+1 - 4:1

"Шахтер": Пятов, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Додо, Алан Патрик, Тайсон, Маркос Антонио, Степаненко, Марлос (Соломон, 72), Мораес.

"Базель": Николич, Петретта, Видмер, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Волфсвинкел, 73), Пулулу, Артур (Адеми, 73).

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