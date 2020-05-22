"Шахтер" разгромил "Белшину" в чемпионате Беларуси

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"Шахтер" разгромил "Белшину" в чемпионате Беларуси

"Шахтер" разгромил "Белшину" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси.

Отметим, что команду из Солигорска возглавляет бывший игрок "Зенита" Юрий Вернидуб.

"Шахтер" - "Белшина" - 4:0 (1:0)

Голы: Бегунов, 21 - 1:0, Подстрелов, 77- 2:0, Подстрелов, 81 - 3:0, Бодул, 88 - 4:0.

"Шахтер": Гутор, Сачивко, Антич, Бегунов, Хадаркевич, Баланович, Кендыш, Селява, Диасамидзе (Бодул, 46), Лисакович (Лулаку, 80), Иванович (Подстрелов, 70).

"Белшина": Туранок, Нечаев, Одеоибо, Соланович, Башилов, Рекиш (Бежонов, 81), Глебко, Маляров, Бордуков (Салимов, 78), Кучинский, Ковель (Барковский, 86).

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