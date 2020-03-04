"Шахтер" разгромил "Днепр-1" и другие результаты 21-го тура УПЛ

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"Шахтер" разгромил "Днепр-1" и другие результаты 21-го тура УПЛ

Представляем результаты матчей 21-го тура УПЛ.

"Шахтер" - "Днепр-1" 4:1

Голы: Кривцов, 5 - 1:0, Адамюк (аг), 9 - 2:0, Тайсон, 19 - 3:0, Коноплянка, 24 - 4:0, Супряга (пен), 82 - 4:1

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов (Бондарь, 60), Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка (Бондаренко, 70), Мораес (Фернандо, 74)


"Заря" - "Львов" 2:0

Голы: Кабаев, 54 - 1:0, Леднев, 89 - 2:0


"Мариуполь" - "Ворскла" 3:0

Голы: Мишнев (пен), 33 - 1:0, Топалов, 47 - 2:0, Чоботенко, 80 - 3:0


"Карпаты" - "Александрия" 0:4

Голы: Третьяков (пен), 37 - 0:1, Третьяков, 58 - 0:2, Ситало, 73 - 0:3, Банада, 89 - 0:4


"Олимпик" - "Десна" 1:2

Голы: Дегтярев, 4 - 1:0, Филиппов, 6 - 1:1, Арвеладзе, 77 - 1:2

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 20 53
2 Заря Луганск Заря Луганск 21 43
3 Динамо Киев Динамо Киев 21 42
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 21 39
5 Александрия Александрия 20 34
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 20 22
9 Львов Львов 21 19
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 21 18
11 Ворскла Ворскла 21 17
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 20 12
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