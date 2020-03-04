"Шахтер" разгромил "Днепр-1" и другие результаты 21-го тура УПЛ
Представляем результаты матчей 21-го тура УПЛ.
"Шахтер" - "Днепр-1" 4:1
Голы: Кривцов, 5 - 1:0, Адамюк (аг), 9 - 2:0, Тайсон, 19 - 3:0, Коноплянка, 24 - 4:0, Супряга (пен), 82 - 4:1
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов (Бондарь, 60), Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Тайсон, Коноплянка (Бондаренко, 70), Мораес (Фернандо, 74)
"Заря" - "Львов" 2:0
Голы: Кабаев, 54 - 1:0, Леднев, 89 - 2:0
"Мариуполь" - "Ворскла" 3:0
Голы: Мишнев (пен), 33 - 1:0, Топалов, 47 - 2:0, Чоботенко, 80 - 3:0
"Карпаты" - "Александрия" 0:4
Голы: Третьяков (пен), 37 - 0:1, Третьяков, 58 - 0:2, Ситало, 73 - 0:3, Банада, 89 - 0:4
"Олимпик" - "Десна" 1:2
Голы: Дегтярев, 4 - 1:0, Филиппов, 6 - 1:1, Арвеладзе, 77 - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|53
|2
|Заря Луганск
|21
|43
|3
|Динамо Киев
|21
|42
|4
|Десна Чернигов
|21
|39
|5
|Александрия
|20
|34
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|20
|22
|9
|Львов
|21
|19
|10
|Олимпик Донецк
|21
|18
|11
|Ворскла
|21
|17
|12
|Карпаты Львов
|20
|12