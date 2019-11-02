"Шахтёр" разгромил "Карпаты", "Десна" сильнее "Ворсклы"

Теги карпаты львовшахтер донецкворскладесна чернигов

"Шахтёр" разгромил "Карпаты", "Десна" сильнее "Ворсклы"

В субботу в рамках 13-го тура УПЛ состоялись два матча. "Шахтёр" крупно обыграл "Карпаты", а "Десна" одолела "Ворсклу".

"Карпаты" - "Шахтёр" - 0:3

Голы: Борячук, 10 - 0:1, Коваленко, 58 - 0:2, Тете, 65 - 0:3.

"Шахтёр": Шевченко, Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 55), Тете, Дентиньо, Соломон (Болбат, 52), Борячук (Сикан, 67).


"Ворскла" - "Десна" - 0:1

Гол: Имереков, 76 - 0:1.

Не пропустите: Украинский клуб наказали за оскорбление арбитра президентом клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в 11-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 13 37
2 Десна Чернигов Десна Чернигов 13 26
3 Динамо Киев Динамо Киев 12 24
4 Заря Луганск Заря Луганск 12 22
5 Александрия Александрия 12 20
6 Мариуполь Мариуполь 12 16
7 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 12 14
8 Dnipro-1 Dnipro-1 12 11
9 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 12 11
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 13 10
11 Ворскла Ворскла 13 8
12 Львов Львов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов