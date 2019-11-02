"Шахтёр" разгромил "Карпаты", "Десна" сильнее "Ворсклы"
В субботу в рамках 13-го тура УПЛ состоялись два матча. "Шахтёр" крупно обыграл "Карпаты", а "Десна" одолела "Ворсклу".
"Карпаты" - "Шахтёр" - 0:3
Голы: Борячук, 10 - 0:1, Коваленко, 58 - 0:2, Тете, 65 - 0:3.
"Шахтёр": Шевченко, Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 55), Тете, Дентиньо, Соломон (Болбат, 52), Борячук (Сикан, 67).
"Ворскла" - "Десна" - 0:1
Гол: Имереков, 76 - 0:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|13
|37
|2
|Десна Чернигов
|13
|26
|3
|Динамо Киев
|12
|24
|4
|Заря Луганск
|12
|22
|5
|Александрия
|12
|20
|6
|Мариуполь
|12
|16
|7
|Колос Ковалёвка
|12
|14
|8
|Dnipro-1
|12
|11
|9
|Олимпик Донецк
|12
|11
|10
|Карпаты Львов
|13
|10
|11
|Ворскла
|13
|8
|12
|Львов
|12
|8