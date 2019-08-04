"Шахтер" разгромил "Карпаты" и другие результаты 2-го тура УПЛ

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"Шахтер" разгромил "Карпаты" и другие результаты 2-го тура УПЛ

Представляем результаты матчей 2-го тура УПЛ.

"Шахтер" - "Карпаты" 3:0

Голы: Марлос, 40 - 1:0, Мораес, 45 - 2:0, Исмаили, 63 - 3:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Пихаленок, 82), Тете, Алан Патрик (Марко Антонио, 68), Марлос, Тайсон, Мораес (Сикан, 68).

"Карпаты": Пидкивка, Ковтун, Вербный, Вакуленко, Мартинс, Толочко (Якимец, 61), Кльоц, Дубинчак, Ди Франко (Войковиц, 79), Гуцуляк, Карпенко (Лейоус, 46).


"Заря" - "Днепр-1" 1:1

Голы: Когут, 45 - 0:1, Кочергин, 70 - 1:1

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Хомченовский (Лунев, 62), Будковский, Громов (Леднев, 80)

"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Лопыренок (Гуйе, 78), Логинов, Полевой, Батагов, Когут, Булеца (Вакулко, 67), Назаренко (Снижко, 90+3), Чичиков, Супряга


"Олимпик" - "Колос" 0:1

Голы: Гавриш (пен), 68 - 0:1

"Олимпик": Пеньков, Вантух, Аду, Гришко, Завийский, Цымбалюк (Шахаб, 55), Ксенз, Политыло (Бетим, 78), Тейшейра, Фабиньо, Матар (Г. Пасич, 81).

"Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш, Парамонов, Черноморец, Задоя (Кожушко, 84), Ильин (Морозко, 51), Смирный, Милько, Костышин (Лысенко, 64), Нехтий.

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3 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2 6
4 Dnipro-1 Dnipro-1 2 4
5 Заря Луганск Заря Луганск 2 4
6 Львов Львов 2 3
7 Десна Чернигов Десна Чернигов 2 3
8 Мариуполь Мариуполь 2 3
9 Александрия Александрия 2 0
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