"Шахтер" разгромил киевский "Арсенал" и другие результаты 13-го тура УПЛ

Представляем результаты 13-го тура УПЛ. Очередную победу добыл лидер чемпионата донецкий "Шахтер", который с помощью голов Патрика, Болбата и Коваленко разгромил киевский "Арсенал".

"Арсенал" - "Шахтер" 0:3

Голы: Патрик, 45 - 0:1, Болбат, 55 - 0:2, Коваленко, 63 - 0:3

"Арсенал": Ситало, Осман, Майданевич, Зозуля, Насонов, Домбровский, Евтоски (Фещук, 46), Баланюк (Карась, 46), Вакулко (Стрижак, 74), Ермаченко, Акулинин.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Майкон, Патрик (Патрик, 66), Веллингтон Нем (Дентиньо, 59), Коваленко, Болбат (Фернандо, 72), Тотовицкий.

Предупреждения: Евтоски, Осман, Зозуля, Майданевич - Хочолава.



"Заря" - "Александрия" 0:0

"Заря": Луис Фелипе, Тымчик, Сваток, Чечер, Михайличенко, Харатин, Арвеладзе, Кабаев (Кочергин, 77), Леднев (Гордиенко, 68), Громов, Леонардо (Майборода, 46)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков, Банада, Запорожан, Ковалец (Микицей, 90+2), Полярус, Ситало (Пономарь, 63), Шастал (Устименко, 81)

Предупреждение: Майборода



"Десна" - "Мариуполь" 2:0

Голы: Безбородько, 5 - 1:0, Безбородько, 47 - 2:0.

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко (Братков, 46), Мостовой, Волков, Огиря, А. Фаворов, Картушов, Хлебас (Ермаков, 77), Безбородько (Старенький, 89).

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Яворский, Быков (Чоботенко, 61), Тищенко (Полегенько, 70), Пихаленок, Мишнев, Вакула, Чурко, Демири (Бугай, 54), Борячук.

Предупреждение: Борячук.

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