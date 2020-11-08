"Динамо" Киев - "Шахтер" - 0:3 (видеообзор матча)

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"Динамо" Киев - "Шахтер" - 0:3 (видеообзор матча)

"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче 8-го тура УПЛ. 

"Динамо" Киев - "Шахтер" - 3:0

Голы: Мораес, 34 - 0:1, Сантос, 66 - 0:2, Патрик, 72 - 0:3

После восьми туров команда Луческу занимает 1 место в турнирной таблице, у дончан - 19 очков и второе место.

Видеообзор матча:

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