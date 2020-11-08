"Динамо" Киев - "Шахтер" - 0:3 (видеообзор матча)
"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче 8-го тура УПЛ.
"Динамо" Киев - "Шахтер" - 3:0
Голы: Мораес, 34 - 0:1, Сантос, 66 - 0:2, Патрик, 72 - 0:3
После восьми туров команда Луческу занимает 1 место в турнирной таблице, у дончан - 19 очков и второе место.
Видеообзор матча:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13