"Шахтер" разгромил "Мариуполь"

В матче 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" одержал крупную победу над "Мариуполем". Победу "горнякам" принесли голы Исмаили, Марлоса и Фреда. Благодаря этой победе "Шахтер" увеличил отрыв от ближайшего преследователя до девяти очков.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 3:0 (2:0)

Голы: Исмаили, 27 - 1:0, Марлос, 45+3 - 2:0, Фред, 67 - 3:0

"Шахтер": Пятов, Бутко, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Марлос (Зубков, 82), Патрик, Степаненко (Дентиньо, 71), Тайсон, Фред, Феррейра (Коваленко, 86)

"Мариуполь": Худжамов, Яворский, Тищенко, Насонов, Белый, Неплях, Дава, Демири (Быков, 80), Дедечко, Мишнев, Диденко (Авагимян, 69)

Не пропустите: "Заря" минимально победила "Верес". | http://soccernews.ru