"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ и поднялся на второе место
"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче 8-го тура чемпионата Украины.
В составе победителей дубль оформил форвард Тайсон.
"Шахтер" - "Мариуполь" - 4:1
Голы: Тайсон, 27 (с пенальти) - 1:0, Судаков, 44 - 2:0, Патрик, 65 (с пенальти) - 3:0, Горбунов, 72 - 3:1, Тайсон, 75 - 4:1
"Шахтер" набрал 16 очков и вышел на 2 место в турнирной таблице УПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13