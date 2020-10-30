"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ и поднялся на второе место

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"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ и поднялся на второе место

"Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче 8-го тура чемпионата Украины.

В составе победителей дубль оформил форвард Тайсон.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 4:1

Голы: Тайсон, 27 (с пенальти) - 1:0, Судаков, 44 - 2:0, Патрик, 65 (с пенальти) - 3:0, Горбунов, 72 - 3:1, Тайсон, 75 - 4:1

"Шахтер" набрал 16 очков и вышел на 2 место в турнирной таблице УПЛ.

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