"Шахтер" разгромил на выезде "Карпаты"
В матче 22-го тура чемпионата Украины "Шахтер" с крупным счетом победил "Карпаты". Победу "горнякам" принесли голы бразильцев Бернанда, Алана Патрика и Исмаили. Благодаря этой победе "Шахтер" вновь увеличил отрыв от ближайшего преследователя до шести очков.
"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3 (0:0)
Голы: Бернард, 55, Алан Патрик, 70, Исмаили, 83.
"Карпаты": Пидкивка, Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе, Гуцуляк, Вербный, Карраскаль, Швед, Ди Франко (Чачуа, 63), Мякушко (Ременюк, 69), Акулинин (Кортес, 72).
"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 55), Бернард (Зубков, 83), Феррейра (Бланко-Лещук, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|21
|22
|9
|Карпаты Львов
|22
|19
|10
|Звезда Кропивницкий
|21
|18
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15