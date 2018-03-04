"Шахтер" разгромил на выезде "Карпаты"

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Шахтер" с крупным счетом победил "Карпаты". Победу "горнякам" принесли голы бразильцев Бернанда, Алана Патрика и Исмаили. Благодаря этой победе "Шахтер" вновь увеличил отрыв от ближайшего преследователя до шести очков.

"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3 (0:0)

Голы: Бернард, 55, Алан Патрик, 70, Исмаили, 83.

"Карпаты": Пидкивка, Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе, Гуцуляк, Вербный, Карраскаль, Швед, Ди Франко (Чачуа, 63), Мякушко (Ременюк, 69), Акулинин (Кортес, 72).

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 55), Бернард (Зубков, 83), Феррейра (Бланко-Лещук, 85).

Не пропустите: Киевское "Динамо" вырвало победу в результативном матче с "Зарей". | http://soccernews.ru