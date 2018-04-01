"Шахтер" разгромил "Зарю"

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"Шахтер" разгромил "Зарю"

В матче 25-го тура чемпионата Украины "Шахтер" расправился с "Зарей". Победу "горнякам" принесли голы Тайсона, Факундо Феррейры и Оларенважу Кайоде. После этого матча "Шахтер" продолжает лидировать в Премьер-лиге, "Заря" осталась на четвертом месте.

"Заря" - "Шахтер" - 0:3 (0:1)
Голы: Тайсон, 41 - 0:1, Феррейра, 61 - 0:2, Кайоде, 90+4 - 0:3

"Заря": Лунин, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Опанасенко, Чечер, Караваев, Громов, Харатин (Гордиенко, 73), Силас, Лунев (Фаупала, 46), Юри

"Шахтер": Пятов, Ордец, Бутко, Исмаили, Хочолава, Марлос (Дентиньо, 86), Патрик, Степаненко, Тайсон, Фред, Феррейра (Кайоде, 90+2) 

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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