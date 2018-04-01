"Шахтер" разгромил "Зарю"
В матче 25-го тура чемпионата Украины "Шахтер" расправился с "Зарей". Победу "горнякам" принесли голы Тайсона, Факундо Феррейры и Оларенважу Кайоде. После этого матча "Шахтер" продолжает лидировать в Премьер-лиге, "Заря" осталась на четвертом месте.
"Заря" - "Шахтер" - 0:3 (0:1)
Голы: Тайсон, 41 - 0:1, Феррейра, 61 - 0:2, Кайоде, 90+4 - 0:3
"Заря": Лунин, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Опанасенко, Чечер, Караваев, Громов, Харатин (Гордиенко, 73), Силас, Лунев (Фаупала, 46), Юри
"Шахтер": Пятов, Ордец, Бутко, Исмаили, Хочолава, Марлос (Дентиньо, 86), Патрик, Степаненко, Тайсон, Фред, Феррейра (Кайоде, 90+2)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15