"Шахтер" разгромил "Зарю"

В матче 25-го тура чемпионата Украины "Шахтер" расправился с "Зарей". Победу "горнякам" принесли голы Тайсона, Факундо Феррейры и Оларенважу Кайоде. После этого матча "Шахтер" продолжает лидировать в Премьер-лиге, "Заря" осталась на четвертом месте.

"Заря" - "Шахтер" - 0:3 (0:1)

Голы: Тайсон, 41 - 0:1, Феррейра, 61 - 0:2, Кайоде, 90+4 - 0:3

"Заря": Лунин, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Опанасенко, Чечер, Караваев, Громов, Харатин (Гордиенко, 73), Силас, Лунев (Фаупала, 46), Юри

"Шахтер": Пятов, Ордец, Бутко, Исмаили, Хочолава, Марлос (Дентиньо, 86), Патрик, Степаненко, Тайсон, Фред, Феррейра (Кайоде, 90+2)

Не пропустите: Киевское "Динамо" в результативном матче обыграло "Мариуполь". | http://soccernews.ru