"Шахтер" разгромил "Зарю", "Динамо" обыграло "Мариуполь" и другие итоги 24-го тура чемпионата Украины
"Шахтер" грохнул "Зарю" в матче 24-го тура чемпионата Украины.
В параллельной встрече тура "Динамо" обыграло "Мариуполь", а "Львов" дома уступил "Александрии".
"Шахтер" лидирует в таблице, опережая киевлян на 8 очков. В следующем туре клубы проведут очную встречу.
"Шахтер" - "Заря" - 3:0 (1:0)
Голы: Коваленко, 15 (с пенальти) - 1:0, Кайоде, 50 - 2:0, Маусол, 90+2 - 3:0.
"Маруполь" - "Динамо" - 0:1 (0:0)
Гол: Цыганков, 73.
"Львов" - "Александрия" - 1:2 (0:0)
Голы: Полярус, 49 - 0:1, Лукчевич, 59 - 0:2, Дуарте, 72 - 1:2.
Не пропустите: Моуринью посетил матч "Фулхэм" - "Эвертон" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча 32-го тура Серии А
-
Черчесов выступил в роли диктатора в Таллине
-
Погба набрал 21 очко по системе "гол+пас" в АПЛ
-
"Борнмут" разгромил "Брайтон", а "Бернли" обыграл "Кардифф" в рамках 34-го тура АПЛ
-
"Уэска" и "Барселона" разошлись миром в матче 32-го тура Ла Лиги
Лента новостей
-
Дракслер: "У Мбаппе и Неймара неоконченные дела в ПСЖ, они задержатся в клубе"
-
"Монако" и "Реймс" разошлись миром в матче 32-го тура Лиги 1
-
Рахимов: "Индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" выше нашего"
-
Сульшер: "С такой игрой нам будет трудно в Барселоне"
-
Дубль Санчо помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Майнц"
-
"Шахтер" разгромил "Зарю", "Динамо" обыграло "Мариуполь" и другие итоги 24-го тура чемпионата Украины
-
Семин: "Сегодня вообще был хороший футбол с обеих сторон"
-
"Атлетико" обыграл "Сельту" в матче 32-го тура Примеры
-
"Уэска" - "Барселона" - 0:0 (видеообзор матча)
-
Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм"
-
"Локомотив" обыграл "Ахмат" и поднялся на второе место в таблице РПЛ
-
"Милан" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча 32-го тура Серии А
-
"Рома" - "Удинезе" - 1:0 (видеообзор матча)
-
Джеко помог "Роме" одолеть "Удинезе"
-
Черчесов выступил в роли диктатора в Таллине
-
Фабрегас рассказал, почему покинул "Челси"
-
Погба набрал 21 очко по системе "гол+пас" в АПЛ
-
Пеле успешно перенес операцию в Бразилии
-
Защитник "Ювентуса" Барцальи рассказал, когда завершит карьеру
-
"Марсель" обыграл "Ним" в матче 32 тура Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12