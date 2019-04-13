"Шахтер" разгромил "Зарю", "Динамо" обыграло "Мариуполь" и другие итоги 24-го тура чемпионата Украины

"Шахтер" грохнул "Зарю" в матче 24-го тура чемпионата Украины.

В параллельной встрече тура "Динамо" обыграло "Мариуполь", а "Львов" дома уступил "Александрии".

"Шахтер" лидирует в таблице, опережая киевлян на 8 очков. В следующем туре клубы проведут очную встречу.

"Шахтер" - "Заря" - 3:0 (1:0)

Голы: Коваленко, 15 (с пенальти) - 1:0, Кайоде, 50 - 2:0, Маусол, 90+2 - 3:0.

"Маруполь" - "Динамо" - 0:1 (0:0)

Гол: Цыганков, 73.

"Львов" - "Александрия" - 1:2 (0:0)

Голы: Полярус, 49 - 0:1, Лукчевич, 59 - 0:2, Дуарте, 72 - 1:2.

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