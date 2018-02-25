"Шахтер" разгромил "Звезду", а "Верес" в матче с тремя удалениями обыграл "Динамо"

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"Шахтер" разгромил "Звезду", а "Верес" в матче с тремя удалениями обыграл "Динамо"В рамках 21-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" разгромил кропивницкую "Звезду", а ровненский "Верес" обыграл киевское "Динамо".

"Шахтер" - "Звезда" - 5:0

Голы: Феррейра, 14 - 1:0, Коваленко, 19 - 2:0, Марлос, 21 - 3:0, Марлос, 43 - 4:0, Феррейра, 45 - 5:0.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава (Матвиенко, 68), Ордец, Исмаили, Фред (Петряк, 83), Коваленко, Марлос, Патрик, Тайсон (Дентиньо, 76), Феррейра.

"Верес" - "Динамо" - 3:1

Голы: Кулиш, 13 - 1:0, Симинин, 22 - 2:0, Цыганков, 42 - 2:1, Степанюк, 82 - 3:1.

"Динамо": Рудько, Пиварич, Кадар, Бурда, Морозюк, Вербич, Ротань, Буяльский, Цыганков (Гонсалес, 74), Беседин, Мораес (Гармаш, 46).

Удаления: Ротань, 22 ("Динамо"); Бурда, 67 ("Динамо"); Симинин, 72 ("Верес").

Напомним, ранее победы в своих матчах одержали "Заря" и "Олимпик"

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 21 48
2 Динамо Киев 20 42
3 Ворскла 21 34
4 Заря Луганск 21 33
5 Верес Ровно 21 29
6 Олимпик Донецк 21 28
7 Мариуполь 20 26
8 Александрия 21 22
9 Карпаты Львов 21 19
10 Звезда Кропивницкий 21 18
11 Черноморец Одесса 21 18
12 Сталь Каменское 21 15
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