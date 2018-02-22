"Шахтер" – "Рома" – 2:1 (обзор)

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 "Шахтер" – "Рома" – 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Ромой" (2:1).

Видео: "Шахтер" – "Рома".

Не пропустите: "Шахтер"  наносит "Роме" поражение в Харькове за счет голов во втором тайме. | http://soccernews.ru

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