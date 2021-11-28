"Шахтер" с большим трудом победил аутсайдера УПЛ

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Ингулец" со счетом 1:0.

Единственный гол на 32-й минуте забил Тете.

"Шахтер", набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Ингулец" с 10 очками остался на предпоследнем, 15-м месте.

"Ингулец" – "Шахтер" - 0:1 (0:1)

Гол: Тете, 32 - 0:1

"Ингулец":– Гальчук, Полегенько, Павлов, Ковалев (Бен-Салем, 46), Асмелаш (Смоляков, 46), Лупашко, Коваленко (Головкин, 81), Шишка, Запорожец, Шарай (Козак, 46), Стефен (Плохотнюк, 78).

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Бондарь, 71), Тете, Мудрик (Сикан, 82), Майкон (Бондаренко, 62), Маркос Антонио, Судаков (Марлос, 71), Педриньо (Соломон, 62).

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