"Шахтер" с большим трудом победил аутсайдера УПЛ
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Ингулец" со счетом 1:0.
Единственный гол на 32-й минуте забил Тете.
"Шахтер", набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Ингулец" с 10 очками остался на предпоследнем, 15-м месте.
"Ингулец" – "Шахтер" - 0:1 (0:1)
Гол: Тете, 32 - 0:1
"Ингулец":– Гальчук, Полегенько, Павлов, Ковалев (Бен-Салем, 46), Асмелаш (Смоляков, 46), Лупашко, Коваленко (Головкин, 81), Шишка, Запорожец, Шарай (Козак, 46), Стефен (Плохотнюк, 78).
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Бондарь, 71), Тете, Мудрик (Сикан, 82), Майкон (Бондаренко, 62), Маркос Антонио, Судаков (Марлос, 71), Педриньо (Соломон, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13