"Шахтер" с хоккейным счетом обыграл "Колос" в чемпионате Украины

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Колос" со счетом 4:3. Победу донецкому клубу дубль Жуниора Мораеса, а также голы Тайсона и Тете. В составе "Колоса" дубль сделал Милько и еще один гол на счету Гавриша.

"Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Колос" остался на шестой позиции.

В другом матче "Днепр-1" разгромил "Мариуполь" со счетом 3:0.

"Колос" – "Шахтер" 3:4 (1:2)

Голы: Тайсон (12, с пенальти) - 0:1, Мораес, 31 - 0:2, Милько, 37 - 1:2, Тете, 60 - 1:3, Гавриш, 67 (с пенальти) - 2:3, Милько, 75 - 3:3, Мораес, 81 - 3:4

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов (Бондарь, 74), Додо (Болбат, 64), Матвиенко, Тете, Майкон, Коноплянка (Бондаренко, 73), Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.

"Днепр-1" – "Мариуполь" - 3:0 (0:0)

Голы: Чичиков, 68 - 1:0, Булеца, 81 - 2:0, Чичиков, 88 - 3:0

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