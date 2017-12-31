"Шахтер" сделал предложение Фонсеке
Донецкий "Шахтер" сделал предложение своему главному тренеру Паулу Фонсеке о продлении действующего контракта.
Как информирует Maisfutebol, "горняки" намерены сохранить 44-летнего специалиста в своем стане еще на два года. При этом по новому соглашению клуб готов поднять оклад своему наставнику. Отмечается, что переговоры по этому вопросу между сторонами проходят достаточно успешно.
Напомним, текущий контракт Фонсеки с "Шахтером" истекает летом 2018-го года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12