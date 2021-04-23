"Шахтёр" сделал предложение тренеру "Сассуоло"
Фото Reuters
"Шахтёр" заинтересован в приглашении наставника "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, пишет журналист Николо Скира.
По его информации, "горняки" уже сделали итальянцу конкретное предложение - контракт до 2023 года.
Кандидатура 41-летнего специалиста является приоритетом для спортивного директора украинского клуба Дарио Срны.
По окончании сезона Де Дзерби, вероятно, станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "Сассуоло". В декабре сообщалось, что он отказал московскому "Спартаку".
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