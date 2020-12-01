"Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в Лиге Чемпионов
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" со счетом 2:0.
Победу украинскому клубу принесли голы Дентиньо и Манора Соломона.
"Шахтер" Украина – "Реал" Испания - 2:0 (0:0)
Голы: Дентиньо, 57 - 1:0, Соломон, 82 - 2:0
"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо, Марлос (Майкон, 73), Тете, Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Коваленко, Мораес (Дентиньо, 25).
"Реал": Куртуа, Варан, Начо, Менди, Васкес, Кроос, Эдегор (Иско, 77), Асенсио, Модрич, Родриго (Винисиус Жуниор, 77), Бензема (Мариано Диас, 77).
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