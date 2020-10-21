"Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в Мадриде

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"Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в Мадриде

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде неожиданно обыграл мадридский "Реал" со счетом 3:2.

"Реал" Мадрид Испания – "Шахтер" Донецк Украина - 2:3 (0:3)

Голы: Тете, 29 - 0:1, Варан, 33 (автогол) - 0:2, Соломон, 42 - 0:3, Модрич, 54 - 1:3, Винисиус, 59 - 2:3

"Реал": Куртуа, Варан, Марсело, Менди, Милитао, Модрич (Кроос, 70), Каземиро, Родриго (Бензема, 46), Вальверде, Асенсио, Йович (Винисиус Жуниор, 59).

"Шахтер": Трубин, Корниенко, Додо, Бондарь, Хочолава, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентиньо, Марлос.

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lesnovsky

Даже 2:8 от победителя ЛЧ меркнет по сравнению с 2:3 у себя дома от дубля Шахтера.... Псреал "велик"... Слава Украине!!!...

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