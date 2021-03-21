"Шахтер" сенсационно проиграл "Львову"
Фото: Твиттер @FCShakhtar
В Харькове прошел матч 19 тура Украинской Премьер Лиги. Один из аутсайдеров чемпионата "Львов" принимал "Шахтер" и добился сенсационной победы со счетом 3:2. Трижды хозяева выходили вперед, но "горняки" смогли отыграться только дважды. Поражение оставило донецкую команду на втором месте, но отдалило от лидирующего "Динамо" уже на 7 очков. У команды Каштру в активе 39 баллов после 19 сыгранных матчей. Львовяне благодаря этой неожиданной победе смогли подняться с последнего места в турнирной таблице сразу на 12 строчку. Теперь в их активе 15 очков после 17 встреч.
"Львов" - "Шахтер" 3:2 (1:1)
Голы: Алваро, 24 - 1:0, Соломон, 31 - 1:1, Ныч, 48 - 2:1, Соломон, 56 - 2:2, Шина, 73 (пенальти) - 3:2
"Львов": Костик, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Бусько, 77), Брикнер (Довгий, 64), Шина (Семенив, 77), Алваро (Сабино, 64), Чиряк, Эрнест (Ременяк, 90+4), Ныч.
"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Тете (Дентиньо, 71), Мораес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13