"Шахтер" сенсационно проиграл "Львову"

Фото: Твиттер @FCShakhtar

В Харькове прошел матч 19 тура Украинской Премьер Лиги. Один из аутсайдеров чемпионата "Львов" принимал "Шахтер" и добился сенсационной победы со счетом 3:2. Трижды хозяева выходили вперед, но "горняки" смогли отыграться только дважды. Поражение оставило донецкую команду на втором месте, но отдалило от лидирующего "Динамо" уже на 7 очков. У команды Каштру в активе 39 баллов после 19 сыгранных матчей. Львовяне благодаря этой неожиданной победе смогли подняться с последнего места в турнирной таблице сразу на 12 строчку. Теперь в их активе 15 очков после 17 встреч.

"Львов" - "Шахтер" 3:2 (1:1)

Голы: Алваро, 24 - 1:0, Соломон, 31 - 1:1, Ныч, 48 - 2:1, Соломон, 56 - 2:2, Шина, 73 (пенальти) - 3:2

"Львов": Костик, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Бусько, 77), Брикнер (Довгий, 64), Шина (Семенив, 77), Алваро (Сабино, 64), Чиряк, Эрнест (Ременяк, 90+4), Ныч.

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Тете (Дентиньо, 71), Мораес.