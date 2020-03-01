"Шахтер" сенсационно проиграл в чемпионате Украины
В матче 20-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде проиграл "Ворскле" со счетом 0:1. Единственный гол забил Руслан Степанюк.
Для "горняков" это поражение стало первым в УПЛ с августа 2018 года.
"Шахтер", несмотря на поражение, продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. "Ворскла" осталась на предпоследней, 11-й позиции.
"Ворскла" - "Шахтер" - 1:0 (1:0)
Гол: Степанюк, 30 - 1:0
"Шахтер": Шевченко, Майкон, Хочолава, Кривцов, Дентиньо, Алан Патрик (Бондаренко, 46), Коноплянка, Тете, Марлос, Сиприано (Фернандо Педро, 82), Болбат (Додо, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|53
|2
|Заря Луганск
|20
|40
|3
|Динамо Киев
|20
|39
|4
|Десна Чернигов
|20
|36
|5
|Александрия
|20
|34
|6
|Колос Ковалёвка
|20
|26
|7
|Мариуполь
|20
|22
|8
|Dnipro-1
|20
|22
|9
|Львов
|20
|19
|10
|Олимпик Донецк
|20
|18
|11
|Ворскла
|19
|14
|12
|Карпаты Львов
|20
|12