"Шахтер" сенсационно проиграл в чемпионате Украины

В матче 20-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде проиграл "Ворскле" со счетом 0:1. Единственный гол забил Руслан Степанюк.

Для "горняков" это поражение стало первым в УПЛ с августа 2018 года.

"Шахтер", несмотря на поражение, продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. "Ворскла" осталась на предпоследней, 11-й позиции.

"Ворскла" - "Шахтер" - 1:0 (1:0)

Гол: Степанюк, 30 - 1:0

"Шахтер": Шевченко, Майкон, Хочолава, Кривцов, Дентиньо, Алан Патрик (Бондаренко, 46), Коноплянка, Тете, Марлос, Сиприано (Фернандо Педро, 82), Болбат (Додо, 60).

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