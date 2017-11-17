"Шахтер" сенсационно уступил "Александрии"

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"Шахтер" сенсационно уступил "Александрии"

В рамках 16-го тура чемпионата Украины "Александрия" одержала победу над "Шахтером".

"Шахтер" – "Александрия" 1:2

Голы: Полярус, 15 - 0:1, Бернард, 18 - 1:1, Полярус, 27 - 1:2

"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец (Бланко-Лещук, 84), Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко (Алан Патрик, 70) - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра.

"Александрия": Панькив - Чеботаев, Бондаренко, Гитченко, Бацула - Грицук (Басов, 84), Довгий, Запорожан - Старенький (Козак, 86), Полярус (Пономарь, 67), Цуриков

Предупреждения: Фред - Довгий, Полярус, Панькив. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 16 36
2 Динамо Киев 14 29
3 Олимпик Донецк 15 25
4 Верес Ровно 15 21
5 Ворскла 15 21
6 Заря Луганск 15 19
7 Мариуполь 14 17
8 Александрия 16 15
9 Звезда Кропивницкий 15 14
10 Карпаты Львов 15 14
11 Черноморец Одесса 15 12
12 Сталь Каменское 15 11
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