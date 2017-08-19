"Шахтёр" сильнее "Олимпика", "Черноморец" проиграл "Вересу"

В рамках шестого тура чемпионата Украины состоялись два матча. "Шахтёр" без проблем разобрался с "Олимпиком", а "Черноморец" уступил "Вересу".

"Шахтёр" - "Олимпик" - 2:0

Голы: Феррейра, 20 - 1:0, Марлос, 57 (пенальти) - 2:0.

"Шахтёр": Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 71), Бернард (Тайсон, 75), Феррейра (Дентиньо, 82).

"Олимпик": Махарадзе, Шестаков, Эммерсон, Шабанов, Лукьянчук (Лухтанов, 67), Богданов (Брикнер, 63), Цымбалюк, Сондей, Поступаленко (Хомутов, 71), Моха, Беленький.



"Черноморец" - "Верес" - 0:1

Гол: Адамюк, 90 - 0:1.

"Черноморец": Безрук, Зубейко, Рахманов, Жунич, Каплиенко, Новотрясов, Машнин (Третьяков, 46), Политыло (Ковалец, 67), Васин, Хобленко, Антонов (Мусолитин, 46).

"Верес": Бандура, Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин, Карасюк, Федорчук, Кобин, (Г. Пасич, 90) Гринь (Волошинович, 46), Степанюк, Сергийчук (Е. Пасич, 81).

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