"Шахтёр" сильнее "Олимпика", "Черноморец" проиграл "Вересу"
В рамках шестого тура чемпионата Украины состоялись два матча. "Шахтёр" без проблем разобрался с "Олимпиком", а "Черноморец" уступил "Вересу".
"Шахтёр" - "Олимпик" - 2:0
Голы: Феррейра, 20 - 1:0, Марлос, 57 (пенальти) - 2:0.
"Шахтёр": Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 71), Бернард (Тайсон, 75), Феррейра (Дентиньо, 82).
"Олимпик": Махарадзе, Шестаков, Эммерсон, Шабанов, Лукьянчук (Лухтанов, 67), Богданов (Брикнер, 63), Цымбалюк, Сондей, Поступаленко (Хомутов, 71), Моха, Беленький.
"Черноморец" - "Верес" - 0:1
Гол: Адамюк, 90 - 0:1.
"Черноморец": Безрук, Зубейко, Рахманов, Жунич, Каплиенко, Новотрясов, Машнин (Третьяков, 46), Политыло (Ковалец, 67), Васин, Хобленко, Антонов (Мусолитин, 46).
"Верес": Бандура, Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин, Карасюк, Федорчук, Кобин, (Г. Пасич, 90) Гринь (Волошинович, 46), Степанюк, Сергийчук (Е. Пасич, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|6
|15
|2
|Динамо Киев
|5
|13
|3
|Олимпик Донецк
|6
|11
|4
|Ворскла
|5
|10
|5
|Верес Ровно
|6
|9
|6
|Мариуполь
|5
|8
|7
|Сталь Каменское
|5
|6
|8
|Заря Луганск
|5
|5
|9
|Карпаты Львов
|5
|4
|10
|Александрия
|5
|3
|11
|Звезда Кропивницкий
|5
|2
|12
|Черноморец Одесса
|6
|1