"Шахтер" собирается натурализовать бразильца

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"Шахтер" собирается натурализовать бразильца

Фото: инстаграм Алана Патрика/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" планирует натурализовать бразильского полузащитника Алана Патрика, сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганик LIVE". 

"В "Шахтере" всерьез рассматривают возможность предложить Алану Патрику принять украинское гражданство. В донецком клубе не так много футболистов, которые могут выходить с первых минут и стабильно давать результат. Эту проблему нужно решать", – сказал Цыганик.

Стоит отметить, что Патрик имеет право получить украинское гражданство на общих основаниях, так как он последние пять лет прожил на территории Украины.

30-летний Патрик выступает за "Шахтер" с 2011 года. Всего он провел за клуб 178 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 35 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

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