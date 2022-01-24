"Шахтер" собирается натурализовать бразильца
Фото: инстаграм Алана Патрика/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" планирует натурализовать бразильского полузащитника Алана Патрика, сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганик LIVE".
"В "Шахтере" всерьез рассматривают возможность предложить Алану Патрику принять украинское гражданство. В донецком клубе не так много футболистов, которые могут выходить с первых минут и стабильно давать результат. Эту проблему нужно решать", – сказал Цыганик.
Стоит отметить, что Патрик имеет право получить украинское гражданство на общих основаниях, так как он последние пять лет прожил на территории Украины.
30-летний Патрик выступает за "Шахтер" с 2011 года. Всего он провел за клуб 178 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 35 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13