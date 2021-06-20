"Шахтер" согласовал трансфер экс-защитника "Барселоны"

Фото: инстаграм Марлона/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Сассуоло" Марлон перейдет в донецкий "Шахтер", сообщает канал "ТаТоТаке" в YouTube.

По сведениям источника, на покупке бразильца настоял новый главный тренер украинского клуба Роберто Де Дзерби, который ранее тренировал "Сассуоло". Сумма предстоящего трансфера не разглашается. Трансфер Марлона станет последним для "Шахтера" этим летом.

В минувшем сезоне 25-летний Марлон провел за "Сассуоло" 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за "Флуминенсе", "Барселону" и "Ниццу".

Не пропустите: "Шахтёр" объявил о трансфере форварда "Аякса". | http://soccernews.ru