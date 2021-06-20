"Шахтер" согласовал трансфер экс-защитника "Барселоны"

Теги шахтер донецксассуоломарлонтрансферы

"Шахтер" согласовал трансфер экс-защитника "Барселоны"

Фото: инстаграм Марлона/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Сассуоло" Марлон перейдет в донецкий "Шахтер", сообщает канал "ТаТоТаке" в YouTube.

По сведениям источника, на покупке бразильца настоял новый главный тренер украинского клуба Роберто Де Дзерби, который ранее тренировал "Сассуоло". Сумма предстоящего трансфера не разглашается. Трансфер Марлона станет последним для "Шахтера" этим летом.

В минувшем сезоне 25-летний Марлон провел за "Сассуоло" 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за "Флуминенсе", "Барселону" и "Ниццу".

Не пропустите: "Шахтёр" объявил о трансфере форварда "Аякса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лапорта удручен финансовым состоянием "Барселоны"

Лапорта удручен финансовым состоянием "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов