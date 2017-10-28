"Шахтёр" - "Сталь" - 1:1 (обзор)

Теги шахтер донецксталь каменское

"Шахтёр" - "Сталь" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтёром" и "Сталью".

Не пропустите: "Шахтер" потерял очки в матче со "Сталью". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 14 33
2 Динамо Киев 12 25
3 Олимпик Донецк 13 23
4 Ворскла 13 21
5 Верес Ровно 13 19
6 Заря Луганск 13 17
7 Мариуполь 12 16
8 Карпаты Львов 13 12
9 Александрия 13 10
10 Звезда Кропивницкий 13 10
11 Сталь Каменское 14 10
12 Черноморец Одесса 13 10
Полная таблица

топ-5 тегов