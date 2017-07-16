"Шахтёр" теряет Малышева

Теги шахтер донецкмаксим малышев

"Шахтёр" теряет Малышева

Хавбек "Шахтёра" Максим Малышев травмировался в матче за Суперкубок Украины против киевского "Динамо".

24-летний футболист ещё в первом тайме получил повреждение колена и был заменён в перерыве на Виктора Коваленко.

Степень серьёзности травмы и сроки восстановления Малышева станут известны после прохождения медицинского обследования. | http://soccernews.ru

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