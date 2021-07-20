"Шахтер" уничтожил киевский клуб в товарищеском матче
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче разгромил представителя Первой лиги киевскую "Оболонь" со счетом 5:0.
Победу "горнякам" принесли голы Педриньо, Манора Соломона, Майкона, Лассина Траоре и Валерия Бондаренко.
"Шахтер" - "Оболонь" - 5:0 (4:0)
Голы: Педриньо, 8 - 1:0, Соломон, 19 - 2:0, Майкон, 37 - 3:0, Траоре, 39 - 4:0, Бондаренко, 47 - 5:0.
"Шахтер" (1 тайм): Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон — Траоре.
"Шахтер" (2 тайм): Пятов — Конопля, Мампасси, Витао, Булеза, Маркос — Бондаренко, Тете, Судаков, Мудрик — Дентиньо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13