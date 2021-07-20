"Шахтер" уничтожил киевский клуб в товарищеском матче

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"Шахтер" уничтожил киевский клуб в товарищеском матче

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий "Шахтер" в товарищеском матче разгромил представителя Первой лиги киевскую "Оболонь" со счетом 5:0.

Победу "горнякам" принесли голы Педриньо, Манора Соломона, Майкона, Лассина Траоре и Валерия Бондаренко.

"Шахтер" - "Оболонь" - 5:0 (4:0)
Голы: Педриньо, 8 - 1:0, Соломон, 19 - 2:0, Майкон, 37 - 3:0, Траоре, 39 - 4:0, Бондаренко, 47 - 5:0.

"Шахтер" (1 тайм): Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон — Траоре.

"Шахтер" (2 тайм): Пятов — Конопля, Мампасси, Витао, Булеза, Маркос — Бондаренко, Тете, Судаков, Мудрик — Дентиньо.

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