"Шахтер" уничтожил "Зарю" в матче УПЛ
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на своем поле разгромил луганскую "Зарю" со счетом 6:1.
Победу "горнякам" принесли дубли Фернандо Педро и Тете, голы Педриньо и Даниила Сикана. В составе луганчан отличился Александр Гладкий.
"Шахтер", набрав 26 очков, вышел на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Заря" с 20 очками осталась на 4-й позиции.
"Шахтер" – "Заря" - 6:1 (3:0)
Голы: Фернандо Педро, 11 - 1:0, Педриньо, 28 - 2:0, Фернандо Педро, 36 - 3:0, Гладкий, 63 - 3:1, Тете, 71 - 4:1, Сикан, 80 - 5:1, Тете, 90 - 6:1
"Шахтер": Трубин, Матвиенко (Витао, 76), Марлон (Исмаили, 46), Додо, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Педриньо (Тете, 64), Алан Патрик (Сикан, 76), Фернандо Педро (Мудрик, 46), Марлос.
"Заря": Мацапура, Назарина (Фаворов, 46), Снурницын, Вернидуб (Имереков, 20), Цвек, Казаков, Булеца (Лунев, 84), Громов (Овусу-Фримпонг, 72), Гладкий, Сайядманеш, Захеди (Кристиан, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13