"Шахтер" уничтожил "Зарю" в матче УПЛ

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на своем поле разгромил луганскую "Зарю" со счетом 6:1.

Победу "горнякам" принесли дубли Фернандо Педро и Тете, голы Педриньо и Даниила Сикана. В составе луганчан отличился Александр Гладкий.

"Шахтер", набрав 26 очков, вышел на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Заря" с 20 очками осталась на 4-й позиции.

"Шахтер" – "Заря" - 6:1 (3:0)

Голы: Фернандо Педро, 11 - 1:0, Педриньо, 28 - 2:0, Фернандо Педро, 36 - 3:0, Гладкий, 63 - 3:1, Тете, 71 - 4:1, Сикан, 80 - 5:1, Тете, 90 - 6:1

"Шахтер": Трубин, Матвиенко (Витао, 76), Марлон (Исмаили, 46), Додо, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Педриньо (Тете, 64), Алан Патрик (Сикан, 76), Фернандо Педро (Мудрик, 46), Марлос.

"Заря": Мацапура, Назарина (Фаворов, 46), Снурницын, Вернидуб (Имереков, 20), Цвек, Казаков, Булеца (Лунев, 84), Громов (Овусу-Фримпонг, 72), Гладкий, Сайядманеш, Захеди (Кристиан, 72).

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