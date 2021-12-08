"Шахтер" упустил победу над "Шерифом" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" на своем поле сыграл вничью с "Шерифом" со счетом 1:1.

На 42-й минуте счет открыл Фернандо Педро, но в концовке встречи гостей от поражения спас Бобан Николов.

"Шериф", набрав семь очков, занял третье место в группе D и продолжит выступления в Лиге Европы. "Шахтер" с двумя очками финишировал на четвертой позиции и вылетел из еврокубков.

"Шахтер" Украина – "Шериф" Молдова - 1:1 (1:0)

Голы: Фернандо Педро, 42 - 1:0, Николов, 90 - 1:1

"Шахтер": Пятов (Шевченко, 86), Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Исмаили, 67), Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Судаков (Тете, 46), Бондаренко (Майкон, 67), Фернандо Педро (Мудрик, 46).

"Шериф": Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 46), Тилль, Бруно, Аддо, Траоре, Янсане.

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