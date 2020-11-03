"Шахтер" установил клубный антирекорд в матче с гладбахской "Боруссией"

Донецкий "Шахтер" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (0:6) установил клубный антирекорд.

Данное поражение стало самым крупным для украинского клуба в домашних матчах еврокубков. Предыдущий антирекорд клуб установил в прошлом сезоне, проиграв "Аталанте" со счетом 0:3.

Победу немецкому клубу принесли хет-трик Алассана Плеа, голы Рами Бенсебаини и Ларса Штиндля, а также автогол Валерия Бондаря. Благодаря победе "Боруссия" вышла на первое место в турнирной таблице группы В. "Шахтер" опустился на вторую позицию.

Самое крупное поражение в еврокубках "Шахтер" потерпел в 2015 году в матче Лиги Чемпионов с "Баварией" (0:7).

Не пропустите: Тренер "Шахтёра" рассказал об осложнениях, возникших у футболистов после коронавируса. | http://soccernews.ru