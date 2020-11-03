"Шахтер" установил клубный антирекорд в матче с гладбахской "Боруссией"
Донецкий "Шахтер" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (0:6) установил клубный антирекорд.
Данное поражение стало самым крупным для украинского клуба в домашних матчах еврокубков. Предыдущий антирекорд клуб установил в прошлом сезоне, проиграв "Аталанте" со счетом 0:3.
Победу немецкому клубу принесли хет-трик Алассана Плеа, голы Рами Бенсебаини и Ларса Штиндля, а также автогол Валерия Бондаря. Благодаря победе "Боруссия" вышла на первое место в турнирной таблице группы В. "Шахтер" опустился на вторую позицию.
Самое крупное поражение в еврокубках "Шахтер" потерпел в 2015 году в матче Лиги Чемпионов с "Баварией" (0:7).
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|6
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|О
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|Ланс
|6
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