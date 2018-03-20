"Шахтёр" установил рекорд чемпионата Украины

"Шахтёр" благодаря крупной победе над "Мариуполем" переписал историю чемпионата Украины.

"Горняки" одержали пятую разгромную, то есть с разницей минимум в три гола, победу подряд в УПЛ, что стало новым рекордом турнира.

Ранее "Шахтёр" крупно обыграл "Черноморец" (5:0), "Звезду" (5:0), "Карпаты" (3:0) и "Ворсклу" (3:0). | http://soccernews.ru