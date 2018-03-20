"Шахтёр" установил рекорд чемпионата Украины

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"Шахтёр" установил рекорд чемпионата Украины

"Шахтёр" благодаря крупной победе над "Мариуполем" переписал историю чемпионата Украины.

"Горняки" одержали пятую разгромную, то есть с разницей минимум в три гола, победу подряд в УПЛ, что стало новым рекордом турнира.

Ранее "Шахтёр" крупно обыграл "Черноморец" (5:0), "Звезду" (5:0), "Карпаты" (3:0) и "Ворсклу" (3:0). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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