"Шахтер" установил рекорд Украины

В финале Кубка Украины "Шахтер" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0.

Донецкий клуб завоевал Кубок страны в 12-й раз в своей истории и это новый рекорд Украины.

Стоит отметить, что "Динамо" выигрывало трофей 11 раз.

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