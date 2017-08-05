"Шахтер" уверенно разобрался с "Мариуполем"

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"Шахтер" уверенно разобрался с "Мариуполем"

В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Мариуполь".

"Шахтер" - "Мариуполь" 3:1

Голы: Бернард, 7 - 1:0, Марлос, 43 - 2:0, Кривцов, 67 - 3:0, Тищенко, 72 - 3:1

"Шахтер": Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон (Петряк, 46), Бернард (Коваленко, 68), Феррейра (Дентиньо, 78)

"Мариуполь": Худжамов, Насонов, Яворский, Белый, Неплях, Кольцов, Рудыка, Кисиль (Тищенко, 43), Мишнев (Гомис, 76), Кожанов, Фомин (Виценец, 67)

Предупреждения: Бернард, Ракицкий, Степаненко, Петряк — Тищенко, Белый. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Динамо Киев 3 9
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Ворскла 3 6
4 Сталь Каменское 4 6
5 Олимпик Донецк 3 5
6 Мариуполь 4 5
7 Карпаты Львов 4 4
8 Верес Ровно 3 3
9 Звезда Кропивницкий 3 2
10 Заря Луганск 3 2
11 Александрия 3 2
12 Черноморец Одесса 3 0
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