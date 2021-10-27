"Шахтер" уверенно вышел в 1/4 финала Кубка Украины
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 3:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.
Победу "горнякам" принесли голы Фернандо Педро, Маркоса Антонио и Дентиньо.
"Черноморец" Одесса – "Шахтер" - 0:3 (0:0)
Голы: Фернандо Педро, 65 - 0:1, Маркос Антонио, 72 - 0:2, Дентиньо, 82 - 0:3
Не пропустите: Киевское "Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка Украины. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13