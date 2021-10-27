"Шахтер" уверенно вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Теги шахтер донецкчерноморец одесса

"Шахтер" уверенно вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 3:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.

Победу "горнякам" принесли голы Фернандо Педро, Маркоса Антонио и Дентиньо.

"Черноморец" Одесса – "Шахтер" - 0:3 (0:0)
Голы: Фернандо Педро, 65 - 0:1, Маркос Антонио, 72 - 0:2, Дентиньо, 82 - 0:3

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