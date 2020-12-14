"Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы встретится с израильским "Маккаби" (Тель-Авив).

Первый матч пройдет в Украине 18 февраля, ответная игра будет сыграна в Израиле 25 февраля.

"Шахтер" перешел в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, где играл с менхенгладбахской "Боруссией" (0:6, 0:4), мадридским "Реалом" (3:2, 2:0) и миланским "Интером" (0:0, 0:0).

"Маккаби" занял второе место в группе I, в которой играл с "Карабахом" (1:0, 1:1), "Сивасспором" (2:1, 1:0) и "Вильярреалом" (0:4, 1:1).

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