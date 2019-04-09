"Шахтёр" узнал своего соперника по 1/2 финала Кубка Украины

Теги шахтер донецкднепр днепропетровскингулецзаря луганск

"Шахтёр" узнал своего соперника по 1/2 финала Кубка Украины

По итогам жеребьёвки сформировались полуфинальные пары Кубка Украины.

"Днепр-1" -" Шахтёр"

"Ингулец" - "Заря"

Матчи этой стадии Кубка Украины запланированы на 17 апреля.

Финал турнира пройдёт 15 мая в Запорожье.

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2 Динамо Киев Динамо Киев 22 50
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4 Заря Луганск Заря Луганск 22 32
5 Львов Львов 22 30
6 Мариуполь Мариуполь 22 30
7 Ворскла Ворскла 22 29
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10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 20
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