"Шахтёр" узнал своего соперника по 1/2 финала Кубка Украины
По итогам жеребьёвки сформировались полуфинальные пары Кубка Украины.
"Днепр-1" -" Шахтёр"
"Ингулец" - "Заря"
Матчи этой стадии Кубка Украины запланированы на 17 апреля.
Финал турнира пройдёт 15 мая в Запорожье.
Не пропустите: "Бавария" и "РБ Лейпциг" узнали соперников по 1/2 финала Кубка Германии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" и "Ливерпуль" поспорят за защитника "Вулверхэмптона"
-
Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index
-
Сарри порассуждал о возможном уходе Азара
-
Головин: "Думал, что кризис в "Монако" случился из-за меня"
-
Селихов пропустит меньше, чем предполагалось
-
"Ювентус" теряет Кьеллини
-
Сарри прокомментировал победу "Челси" над "Вест Хэмом"
-
Арбитр Гёзюбююк ответил Слуцкому
-
Головин объяснил, почему выбрал "Монако", а не "Челси"
-
"Шахтёр" узнал своего соперника по 1/2 финала Кубка Украины
-
В ПСЖ грядет перестройка! Европейские СМИ уже знают, каких футболистов она затронет
-
Главные новости дня: 8 апреля
-
Азар обошел Роналду по числу голов в АПЛ
-
"Интер" ведет переговоры по хавбеку ПСВ
-
"Атлетико" нашел форварда на случай ухода Гризманна или Косты
-
Азар отреагировал на песни фанатов "Вест Хэма" о том, что он уходит в "Реал"
-
Балотелли и Мбаппе попали в тройку претендентов на звание лучшего футболиста Лиги 1 в марте
-
Два игрока "Ливерпуля" пропустят матч с "Порту"
-
Азар выбился в лидеры АПЛ по системе "гол+пас"
-
"Болонья" - "Кьево" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12